رقم تركيبات الغاز الطبيعي.. إليك كل ما تريد معرفته حول هذا الأمر

يعد الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في مصر، إذ يوفر مصدرًا نظيفًا وصديقًا للبيئة، ويتطلب توصيل الغاز الطبيعي للمنزل أو المنشأة الاستعانة بمتخصصين، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن رقم تركيبات الغاز.

تقدم شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» خدماتها لعملاء الغاز الطبيعي الذي يبلغ عددهم نحو 8 ملايين عميل على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وخاصة فيما يتعلق باستقبال شكواهم، وسرعة الاستجابة وتلبية متطلباتهم، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية رقم تركيبات الغاز في مصر، وشروط توصيل الغاز الطبيعي، وغير ذلك من التساؤلات التي نجيبكم عنها، وفقًا لموقع شركة «بتروتريد».

رقم تركيبات الغاز الطبيعي

وأطلقت شركة «بتروتريد» خدمة الخط الساخن الذي يوفر خدمات عديدة، أهمها تلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء علي التليفون الأرضي أو المحمول، ومن كل محافظات الجمهوربة، دون الحاجة إلى إدخال كود المحافظة، وهو 17169.

ويتيح هذا الرقم للمواطنين كذلك استقبال القراءات والاستعلام عن كل مايخص خدمة الغاز الطبيعي، ومختلف الخدمات التي تقدمها الشركة التجارية البترولية، مثل أنشطة التسويق والإعلانات، والزيوت، إضافة إلى إمكانية معرفة طرق شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، وكذلك خدمة الفاتورة الخاصة بالعدادات الميكانيكية، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساءً يوميًا، عدا يوم الجمعة، بسعر مكالمات الخطوط الأرضية العادية.

وتقدم الشركة كذلك خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الأرقام: 5727، أو 09000727، وكذلك رقم لخدمة طوارئ الغاز: 129.

ما شروط تركيب الغاز الطبيعي؟

تختلف شروط تركيب الغاز الطبيعي حسب الشركة المسؤولة عن التوصيل، لكن بشكل عام، تتطلب شروط تركيب الغاز الطبيعي ما يلي:

- وجود عداد غاز طبيعي في المنطقة.

- وجود مساحة كافية لتركيب الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

- موافقة الجهات المختصة على تركيب الغاز الطبيعي.

ما التكلفة الإجمالية لتركيب الغاز الطبيعي؟

تختلف التكلفة الإجمالية لتركيب الغاز الطبيعي حسب الشركة المسؤولة عن التوصيل وحجم ونوع الأجهزة التي سيتم تركيبها، ولكن قد تتراوح التكلفة الإجمالية لتركيب الغاز الطبيعي بين 2000 و5000 جنيه، وإليك أهم شركات تركيب الغاز الطبيعي في مصر.

شركة تاون جاس

تعمل شركة تاون جاس في محافظة القاهرة، وتغطي أحياء: «المعادي- الزيتون - الزاوية الحمراء - العباسية - دار السلام - حلوان - شبرا - الشرابية - عين شمس - المطرية - مدينة نصر - مصر الجديدة - وسط القاهرة»، وتعمل كذلك في محافظة الجيزة وتشمل أحياء ومراكز: «العجوزة - العمرانية - الهرم - فيصل - إمبابة»، وكذلك في محافظة الإسكندرية، وذلك في أحياء: «شرق بحر وقبلي وغرب الإسكندرية»، بالإضافة إلى محافظة الإسماعيلية، والتي تنقسم مع شركة غاز مصر، وفي القليوبية، وبورسعيد.

شركة غاز مصر

تعمل شركة غاز مصر، في تريكب الغاز الطبيعي، داخل عدد من المحافظات، بينها: «القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - المنوفية - الدقهلية - الغربية - أسوان - الأقصر- القليوبية - الشرقية».

شركة ناتجاس

تعمل شركة ناتجاس في مناطق من القاهرة والجيزة، والتي تشمل: «مدينة السلام والمقطم بالقاهرة - مدينة 6 أكتوبر» بالإضافة إلى محافظة البحيرة.

شركة ماي جاس

أما شركة ماي جاس فتعمل في محافظات ومدن: «المعصرة بحلوان - والصف بالجيزة».

شركة غاز القاهرة

تعمل شركة غاز القاهرة في عدد من المحافظات، أهمها: «العاصمة الإدارية الجديدة - القلج والجبل الأصفر- مدينة بدر- مدينتي - مدينة هليوبوليس - مدينة المستقبل الجديدة - الكيلو 45 - محافظة الشرقية».

المدة الزمنية اللازمة لتركيب الغاز الطبيعي

تتراوح المدة الزمنية اللازمة لتركيب الغاز الطبيعي بين يوم وثلاثة أيام.

خطوات تركيب الغاز الطبيعي

تختلف الخطوات اللازمة لتركيب الغاز الطبيعي حسب الشركة المسؤولة عن التوصيل، ولكن تتضمن الخطوات اللازمة لتركيب الغاز الطبيعي مجموعة من الخطوات الرئيسية، كالتالي:

- زيارة أحد ممثلي الشركة المسؤولة عن التوصيل للموقع المراد توصيل الغاز فيه.

- مراجعة الأوراق المطلوبة وتوقيع عقد التركيب.

- تركيب المواسير والأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

- اختبار التركيب وتشغيل الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

احتياطات السلامة عند استخدام الغاز الطبيعي

وإليك فيما يلي بعض احتياطات السلامة عند استخدام الغاز الطبيعي:

- لا تترك الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي تعمل دون رقابة.

- افحص الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي بانتظام بحثًا عن أي تسريبات.

- قم بتركيب أجهزة الإنذار من تسرب الغاز في المنزل أو المنشأة.

- اعلم كيفية التعامل مع حالات تسرب الغاز.

يشار إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمنزل أو يعد من الأمور المهمة؛ لتوفير مصدر نظيف وصديق للبيئة للطاقة، ولكنه يتطلب الاستعانة بمتخصصين في تركيبات الغاز.