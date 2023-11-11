استشهاد 3 فلسطينيين كانوا على أجهزة التنفس في قصف مجمع الشفاء

يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، القصف العنيف والمتواصل لمحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، نتيجة غياب الخدمات الرئيسية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وهناك عشرات من جثامين الشهداء مُلقاة في ساحة المجمع وفي محيطه، إذ لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران والاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يقصف قسم العناية المكثفة

وطالت نيران الاحتلال الإسرائيلي، قسم العناية المكثفة في المستشفى، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، إضافة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كانوا على أجهزة التنفس الصناعي داخل القسم المستهدف، بحسب «وفا».

وأصيب عدد من المواطنين جراء القصف، الذي استهدف الطابق الأخير من مبنى القدس داخل المجمع.

كما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على بعد 200 متر من الجهتين الشمالية والجنوبية لمجمع الشفاء، مؤكدًا أنه منذ الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة، لم تصل مركبة إسعاف إلى المجمع، نظرا لكثافة النيران.

ولا تستطع الطواقم الطبية في مجمع الشفاء التنقل من مبنى إلى آخر داخل المجمع، بما يشمل إخلاء الشهداء والجرحى في محيطه، نظرًا لأن دبابات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة غزة والطائرات المسيرة تستهدف كل جسم متحرك في المنطقة، بحسب «وفا».

الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي

ويحاصر الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ فجر اليوم، حيث قصف معظم البنايات المجاورة له وعددا من المباني داخله، بينما يتواجد الآلاف من الجرحى والنازحين داخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، فيما تتكدس عشرات الجثامين في ساحاته، لعدم تمكن المواطنين من دفنها.

وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك صعوبة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي، لأن هناك أكثر من 60 مريضًا بالعناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعًا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.