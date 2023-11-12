«النقل» تعلن التفاصيل الكاملة للكود الموحد لإنشاء وتشغيل المراين والمواني

حددت وزارة النقل، التفاصيل الكاملة للكود الموّحد لإنشاء وتشغيل المراين والمواني بمصر، موضحة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تطوير منظومة المواني، ومنها سياحة اليخوت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.

أبرز المعلومات عن الكود الموحد

وفق تقرير لوزارة النقل، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الكود الموحد:

- الكود بمثابة دليل لجميع المتعاملين مع الموانئ والمراين

- يتضمن الكود مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة

- كما يتضمن الكد قنوات الاتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً

- أيضاً يتضمن الكود الموحد بيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية

- ويتضمن إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات

- يشتمل الكود الموحد على شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها

- أيضاً يشتمل الكود إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية.

تعظيم سياحة اليخوت

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية، بجهود وزارة النقل في تعظيم سياحة اليخوت، موضحة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على جذب أكبر عدد من السياح.

وقالت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، إن الكود الموحد وسيلة جديدة وفرتها وزارة النقل في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة الخاصة بالمراين والمواني.