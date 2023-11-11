جدول العيادات المسائية في مستشفى مطروح العام والحمام.. اعرف التخصصات

أعلنت مديرية الصحة بمطروح جدول مواعيد العيادات الخارجية في الفترة المسائية في كل من مستشفى مطروح العام ومستشفى الحمام المركزي، من خلال تشغيل مواعيد إضافية بجانب الصباحية في ظل زيادة الضغط على العيادات وإقبال المرضى عليها في الكشف، بأسعار مخفضة لأهالي مطروح.

مواعيد العيادات المسائية في مستشفى مطروح العام والتخصصات

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مواعيد العيادات المسائية في مستشفى مطروح العام تبدأ من السبت 11-11-2023 حتى الخميس 16-11-2023، من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مساء، للتخصصات التالية الباطنة والأنف والأذن والحنجرة والجلدية، والرمد والأوعية الدموية والمسالك البولية، والعلاج الطبيعي والأسنان بالإضافة إلي عيادة الغيار.

مواعيد العيادات المسائية في مستشفى الحمام والتخصصات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح أن مواعيد العيادات المسائية في مستشفى الحمام المركزي تبدأ من السبت 11-11-2023 حتى الخميس 16-11-2023، ومواعيد العمل من الساعة 4 مساء حتى الساعة 8 مساء، والتخصصات الباطنة والأسنان والأطفال تحت إشراف الدكتور رفيق محمد صلاح الدين مدير المستشفى، حرصا علي زيادة الخدمات الطبية في إطار خطة مديرية الصحة بمطروح، لرفع مستوى الخدمات الصحية على مستوى المستشفيات بنطاق المحافظة.