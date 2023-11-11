اصطفاف معدات الأحياء والمراكز لمواجهة مياه الأمطار في الإسماعيلية

شهدت أحياء ومراكز محافظة الإسماعيلية اصطفاف للمعدات من سيارات رفع المياه وفرق للطوارئ، استعدادا للتدخل العاجل حال تكدس مياه الأمطار في أي من الميادين أو الشوارع الرئيسية بالمحافظة، يأتي ذلك بعدما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة إلى سقوط أمطار.

ورفعت أحياء أول وثاني وثالث الإسماعيلية بنطاق الطريق الدائري والشارع التجاري أمام ديوان عام المحافظة وميدان الممر بقلب مدينة الإسماعيلية ونفق جمال عبد الناصر، درجة الاستنفار، كما اصطفت معدات مراكز أبوصوير والقصاصين والتل الكبير على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي لسرعة التدخل حال تكدس الأمطار على الطرق السريعة والصحراوية وسرعة التدخل لرفعها.

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه جرى رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع الأحياء والمراكز والقرى، وتفعيل ربط غرف العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية على مدار 24 متواصلة.

وناشد «بشارة»، المواطنين بضرورة الحذر والحيطة خلال التحرك على الطرق الرئيسية السريعة والصحراوية وعدم تجاوز السرعات المقررة، لعدم تعرض حياتهم للخطر، مطالبا المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية.