إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج برئاسة عامر عوض رئيس المركز، إزالة داخل الحيز العمرانى بناحية بندر طهطا على مساحة حوالى 350 مترا، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة تعدٍ على الأراض الزراعية بناحية مجلس قروى شطورة على مساحة 250 مترا تقريباً بإجمالي عدد 4 حالات، وذلك لمنع مخالفات البناء ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

إزالة 4 مخلفات بناء بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه تمت إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وشارك بالإزالة مسؤولى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة وبالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدات المحلية.

رصد مخالفات البناء بسوهاج

وأضاف «عوض»، أنه تجرى المتابعة المستمرة لرصد أي مخالفات بناء حيث يتم التصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف للحفاظ على الرقعة الزراعية.