الطاهري: التعاون المصري السعودي الضامن لاستقرار الإقليم العربي على مر العصور

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن الكلمة المصرية حظيت في القمة العربية الإسلامية بالعديد من ردود الأفعال العالمية، والإعلام العالمي انتبه للمطالب المصرية، اليوم.

الأردن طرف مباشر وأصيل في القضية الفلسطينية

وأضاف «الطاهري»، خلال مكالمة هاتفية من الرياض ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على قناة CBC، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس السيسي على هامش القمة تضمنت الدول المركزية في منظومة الأمن الإقليمي العربي، وهي المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا والأردن، والأخيرة لها خصوصية نظرا لكونها طرفاً مباشراً وأصيلاً لهذه القضية.

ولفت أن العمل المشترك بين مصر والسعودية في كل الأحوال والأوقات ضمانة لاستقرار النظام الإقليمي العالمي، كما أن المعطيات المصرية تختلف عن المعطيات الخاصة مع إيران بشأن القضية الفلسطينية، بينما لم يكن هناك خلافات جذرية بين مصر وتركيا ولكن فترة خلاف.

إسدال الخلاف المصري التركي

وأوضح أن فترة الخلاف أسدل الستار عليها بلقاء الرئيسين المصري والتركي خلال مونديال قطر، وما أعقبها لمسارات استعادة العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي.