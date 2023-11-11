«مكانة الإنسان في الدين».. ندوة بمركز شباب السلام بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة في إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بمركز شباب السلام، ندوة للنشء بعنوان مكانة الإنسان في الدين، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، حيث تم اللقاء الثاني اليوم السبت، بمشاركة 50 مشاركا.

الإنسان يحتل مكانة أعظم في القرآن

وناقشت، الواعظة نجلاء عيد سعيد بأزهر الوادي الجديد، خلال اللقاء أن الإنسان احتل في الإسلام أعظم مكانه، وأعلى منزله، فقد نوه القرآن الكريم بشأنه، مشيرة إلى رفعة منزلته وعلو قدره، فقد خلقة الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً، كما فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارتها إصلاحها، وأعانه على أداء دوره في هذا الوجود بما زوده من أدوات العلم والمعرفة، وأوحى إليه برسالته، وشـرع له من التكاليف ما يسمو بإنسانيته، ويرقى بآدميته، ويصون كرامته، ويعظم حرماته، لا أحد أحب إلى الله عز وجل من الإنسان ولا أكرم عليه منه، وأشد احتراما لإنسانيته، وتقديرا لذاته وقدرته، واعترافا بفضله.

تحصين النشء بالأفكار الدينية الصحيحة وتجنب الأفكار الهدامة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، في تصريحات صحفية خاصة له، أن هذه اللقاءات تهدف إلى إعادة الشباب إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار الهدامة التي غزت عقولهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يتابع وبصفة مستمرة هذه الأنشطة الأسبوعية، مؤكدًا على أن الخطط الموضوعة استهدفت كل القضايا المعاصرة، وطريقة مناقشتها وحلها بالمنهج الأزهري الوسطي الذي يمثل صحيح الدين.