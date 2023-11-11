أستاذ قانون دولي: إنهاء الأزمة في غزة لن يتحقق إلا بحل الدولتين

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن القمة الإسلامية العربية أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قتل أكثر من 11 ألف مدني، رغم أن الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة حماية المدنيين.

الاحتلال انتهك كل قواعد القانون

وتابع «حلمي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الاحتلال انتهك كل قواعد القانون الدولي خاصة القانون الإنساني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف بجانب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مُشين في حربه على قطاع غزة، مضيفًا أن مصر استخدمت كل قواعد القانون الدولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خلال رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ومن ثم عملت على طرح القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة استخدم حق الفيتو.

القمة الإسلامية العربية رفضت توصيف الحرب الإسرائيلية بالدفاع عن النفس

ولفت إلى أن القمة الإسلامية العربية رفضت توصيف الحرب التي تحاك ضد قطاع غزة بالدفاع عن النفس، ولكنها وصفت ما يحدث بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المشاركة في القمة العربية الإسلامية كان على أعلى مستوى، معقبًا: «الجميع يتألم ويرفض الدعم الأمريكي لإسرائيل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي، وإنهاء الأزمة في قطاع غزة لن ينتهي إلا من خلال حل الدولتين».