محمد مسعود يعلن عن مفاجأة: أسعى لتوثيق 100 تتر مسلسل

قال الكاتب الصحفي محمد مسعود، إن الناشر حسين عثمان طلب منه تحويل سلسلة «أساطير الدراما» لكتاب، فرد عليه بأنه لم يعرض سوى 4 حلقات منها، ووعده بأنه سيحول هذه الحلقات إلى كتاب، وبالفعل أصدر الكتاب والذي شهد نجاحا كبيراً، والذي تبعه إصدار الكتب الثاني.

وأضاف مسعود خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، والمذاع على راديو «On sport FM» أنه ينوي أن تتكون السلسلة من 5 أجزاء، موضحا أن الجزء الأول يحتوي على 20 مسلسلا، والجزء الثاني 30 مسلسلا، ومن ثم جرى توثيق 50 مسلسلا.

ولفت إلى أنه يتبقى 50 مسلسلا آخر سيتم توثيقها على جزأين، بينما الجزء الأخير سيكون مفاجأة كبيرة حيث سيحتوي على توثيق 100 تتر خاصة بـ 100 مسلسل وثقها في كتبه.