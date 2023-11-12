«الأرصاد»: سحب رعدية وممطرة تتقدم إلى غرب القاهرة وتصل شمال الصعيد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق متفرقة من غرب القاهرة الكبرى، وتصل إلى محافظات شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على محافظات الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وجنوب سلال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة طوال اليوم، مع استمرار تكاثر السحب العالية والمنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء، يصاحبه أمطار بين غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة، بنسبة حدوث من 30 إلى 40%.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح المصاحبة للسحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة، وذلك على بعض المناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم 12 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.