هزة أرضية بقوة 2.6 تضرب كوستاريكا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، كوستاريكا، إحدى دول أمريكا الوسطى على عمق 22 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات المركز وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت كوستاريكا على مسافة 178 كيلومترا جنوب شرق سان خوسيه عاصمة البلاد، و13 كيلومترا شمال غرب كوريدور.

هزة أرضية تضرب بورتريكو الأمريكية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، بعمق 61 كيلومترا، وعلى مسافة 104 كيلومترا شمال مدينة سان خوان في جزر بورتريكو الأمريكية الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي.