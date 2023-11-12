«حياة كريمة» في سنهور بالبحيرة.. مجمع خدمات ومركز طبي لخدمة 20 ألف شخص

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تغيير شكل الحياة في قرية سنهور بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لتحقيق هدف المبادرة الرئيسي، وهو الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أنه تتم المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بقرى مركز دمنهور، وتقديم كل سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تعوق استكمال تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية.

الارتقاء بحياة المواطنين

وأشار« كجك» إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

متابعة مشروعات «حياة كريمة» في دمنهور

وتتابع الوحدة المحلية بمدينة دمنهور مشروعات المبادرة والمشروعات الجاري تنفيذها بقرية سنهور، تحت إشراف عبد القادر النشار مدير التخطيط والمتابعة.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه تم إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمجلس قرية سنهور، الذي يخدم جميع سكان القرية وتوابعها، مشيرة إلى أن المجمع يقدم خدمات سجل مدني، شهر عقاري، تموين، بريد، تضامن، ووحدة محلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء المركز الطبي بالقرية ليخدم 20 ألف نسمة، وموزع جهد كهربائي يغذي قرى سنهور وشرنوب وإفلاقة.