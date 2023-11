المخرج جيمس بروكس يحاول إعادة جاك نيكلسون إلى السينما بعد غياب 13 سنة

ابتعد النجم الأمريكي جاك نيكلسون عن السينما لما يزيد عن 10 سنوات، بعد ما قدم آخر أفلامه «How Do You Know» عام 2010، ولكن يأمل المخرج جيمس إل بروكس في إعادته إلى الشاشة مرة أخرى، حيث أكد أنه مازال على تواصل معه وينتظر أن يعود، قائلا: «نظريتي هي أن الفيلم الذي قدمه في 2010 ليس فيلمه الأخير».

وعبر المخرج جيمس إل بروكس عن أمنينه في عودة «نيكلسون» إلى التمثيل مرة أخرى، قائلا: «إنه الرجل المطلوب نيكلسون يقوم بعمل جيد»، وفقا لموقع مجلة «بيبول».

المخرج جيمس إل بروكس: جاك نيكلسون أحد العظماء في حياتي

وبدأت العلاقة بين جاك نيكلسون وجيمس إل بروكس عندما قام الأخير بتقديم أول تجاربه الإخراجية في فيلم Terms of Endearment الذي يمر على إنتاجه هذا العام 40 عاما، فاز نيكلسون بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن هذا الدو، ويقول بروكس: «في هذا الفيلم بدأت علاقتي مع جاك، وهو أحد الأشخاص العظماء الذين التقيت بهم في حياتي، قدم لي العديد من النصائح أنا أحبه وأمريكا تحبه.. أنه رجل محبوب».

ولم يتوقف التعاون بين «نيكلسون» و«بروكس» عند هذا الحد فقدما معا مجموعة من الأفلام: «Broadcast News» لعام 1987، و«As Good as It Gets» لعام 1998، وهو الدور الذي حصل عنه الممثل الأمريكي على جائزة أوسكار، بالإضافة إلى «How Do You Know» لعام 2010، إنه يأمل أن يتمكن من إعادة نيكولسون إلى الشاشة مرة أخرى.