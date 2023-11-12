رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إسلام عفيفي: مصر تشهد حالة من الاستقرار بمعناه الشامل

كتب:

منتصر سليمان
01:14 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، أنّ مصر تشهد حالة من الاستقرار بمعناه الشامل، لذا تشهد زخما سياسيا في الآونة الأخيرة.

مصر والمجتمع السياسي  

وأضاف «عفيفي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لأول مرة نشهد مصر بهذا العدد من المرشحين بعد ثورة 30 يونيو، وهذا مؤشر يؤكد وجود حالة من الزخم السياسي الذي تعيشه مصر، وحالة الحوار والتفاعل والمصداقية للعملية الانتخابية».

وتابع: "هذا الزخم انعكس على رغبة عدد من الأحزاب بأن تقدم مرشحها للتنافس على المنصب الرئاسي، ودفعت أحزاب الوفد، والشعب الجمهوري، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، بـ3 مرشحين أمام المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في قمة الرياض حملت رسائل قوية للمجتمع الدولي

«مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية

مؤتمرات حاشدة بالمحافظات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

حماة الوطن بمطروح: ندعم موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين
بقلم منتصر سليمان