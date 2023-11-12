إسلام عفيفي: مصر تشهد حالة من الاستقرار بمعناه الشامل

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، أنّ مصر تشهد حالة من الاستقرار بمعناه الشامل، لذا تشهد زخما سياسيا في الآونة الأخيرة.

مصر والمجتمع السياسي

وأضاف «عفيفي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لأول مرة نشهد مصر بهذا العدد من المرشحين بعد ثورة 30 يونيو، وهذا مؤشر يؤكد وجود حالة من الزخم السياسي الذي تعيشه مصر، وحالة الحوار والتفاعل والمصداقية للعملية الانتخابية».

وتابع: "هذا الزخم انعكس على رغبة عدد من الأحزاب بأن تقدم مرشحها للتنافس على المنصب الرئاسي، ودفعت أحزاب الوفد، والشعب الجمهوري، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، بـ3 مرشحين أمام المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.