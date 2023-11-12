أول رد من «ألتراس أهلاوي» على مشاجرة مباراة الأهلي والجونة

«مشاجرة، عقوبة منتظرة، وغضب».. 3 أزمات سطعت في سماء مدرج «خالد بشارة» في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر، بالتزامن مع نشوب مشاجرة بين مجموعة من مشجعي الأهلي الشهيرة «ألتراس أهلاوي»، بعد مشادة كلامية بين المتفرجين تطورت إلى تطاولات بالأيدي في أثناء مباراة المارد الأحمر والجونة، التي حُسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

«الوطن» تواصلت مع أحد أعضاء «ألتراس أهلاوي»، الذي كشف تفاصيل وملابسات الواقعة وحقيقة العودة للظهور في المدرجات مجددًا، بعد سنوات من الغياب، بالتأكيد على أنّ الأزمة كانت بسبب اقتحام بعض العناصر غير المنتمية لـ«ألتراس» لـ«التالتة شمال».

ماذا حدث في مباراة الأهلي والجونة؟

المصدر المقرب من «ألتراس أهلاوي»، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أّن ما حدث كان أزمة عابرة، بسبب عدم التنسيق بين المجموعات المختلفة من ألتراس التي تتواجد في مناطق ومدن وبلاد عدة، وفي حال التلاقي داخل مدرج واحد، قد تحدث أزمة اختيار قائد المجموعة التشجيعية، الذي يعرف باسم «كابو».

وأضاف: «ألتراس أهلاوي لن يعود إلى المدرجات مجددًا كما يتداول في الساعات الماضية، المجموعة الرسمية تفككت بشكل كبير منذ سنوات طويلة، وما حدث بالأمس مجرد أزمة عابرة قد تشهدها جميع المدرجات حول العالم، وكان سببها وجود عناصر دخيله من الجماهير غير المنتمية للمجموعة التشجيعية التي نظمت الهتافات طوال اللقاء، رغم أنّ الثنائي كانا يهتفان للأهلي».

ألتراس أهلاوي، هي مجموعة من مشجعي الأهلي، تأسست عام 2007، وتعد واحدة من أكبر مجموعات الألتراس في مصر والعالم العربي، واشتهرت بالهتافات الاستثنائية وتشجيع المارد الأحمر في جميع المحافل المصرية والدولية والعالمية، وعرفت أيضًا بتنظيمها لأنشطة وفعاليات جماهيرية عديدة، مثل التراخيص والحفلات الموسيقية والمعارض.

من ألتراس أهلاوي؟

تعرضت ألتراس أهلاوي للعديد من الانتقادات، بسبب بعض أعمال العنف التي قامت بها في بعض المباريات على مدار السنوات المنقضية، لذلك يجرم القانون عودتها للملاعب مرة أخرى، من أجل الإبقاء على حالة الاستقرار داخل المدرجات والملاعب، وحتى تسنح الفرصة لعودة الجماهير بشكل أوسع خلال المرحلة المقبلة.