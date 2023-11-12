أشرف رشاد يهنئ زعيم الأغلبية الجديد بتوليه مهام الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، بالتهنئة إلى زميله الدكتور عبدالهادي القصبي، لاختياره ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وقال النائب أشرف رشاد، في بيان أصدره، منذ قليل، أتقدم بالتهنئة للأخ والصديق عبدالهادي القصبي لاختياره ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

كما تقدم المهندس أشرف رشاد بخالص التهنئة لكل الزملاء النواب بحزب «مستقبل وطن».

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أعلن في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إخطاره من رئيس حزب مستقبل وطن باختيار الدكتور عبدالهادي القصبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلفا للنائب المهندس أشرف رشاد الشريف، وبهذا يكون النائب عبدالهادي القصبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.