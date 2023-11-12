خبير: مخرجات قمة الرياض مقبولة سياسيا.. وتؤيد الجهود المصرية

قال الدكتور نجاح عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف، إنّ أمس كان يوما كبيرا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية عقد القمة العربية والإسلامية بحضور كل قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة ما يحدث في قطاع غزة على مدار أكثر من 30 يوما.

وأضاف عبدالفتاح في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ القادة تناقشوا كل ما يخص وهم القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن مخرجات القمة كانت موفقة جدا، حيث تتفق الدول على الأهداف العامة والمخرجات التي يمكن أن تخرج بها القمم بصفة عامة.

وتابع أستاذ العلوم السياسي: «المخرجات مقبولة سياسيا في ظل التحالفات وميزان القوة على الأرض، وأهم ما جاء بقرارات القمة هو البند الرابع بتأييد الجهود المصرية فيما يخص قطاع غزة وتأييد كل ما تقوم به مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ورفضها القاطع لكل ما يحاك بسكان غزة من التهجير القسري أو ما إلى ذلك، وأكد المؤتمر على أن مصر لديها كل الحقوق في الدفاع عن أرضها ووقفها بجانب الدول العربية والإسلامية».