«التحالف الوطني» ينظم مؤتمرا لرفع كفاءة العاملين بالقوافل الطبية في العبور

نظمت مؤسسة «راعي مصر» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤتمر القوافل الثالث على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «قوة إنسانية بجودة طبية»، في مدينة العبور، بحضور أكثر من 45 فريقًا من القوافل الطبية للمؤسسة من 21 محافظة.

رفع كفاءة العاملين بقطاع القوافل الطبية

يستهدف المؤتمر تنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين بقطاع القوافل الطبية بمؤسسة «راعي مصر»، وتبادل الخبرات بين العاملين بقطاع القوافل وتطوير أداء الفرق الطبية، لتقديم أفضل جودة للمواطنين.

وخلال المؤتمر جرى عرض رؤية ورسالة مؤسسة «راعي مصر» بشأن التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات حول التنمية البشرية.

وأكد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، أن المؤسسة استهدفت خلال مؤتمر القوافل الثالث تنمية العمل الخدمي في قلوب الذين يقدمون هذا العمل الإنساني، مؤكدا على الجميع إدراك أنه في مهمة إنسانية، ولابد من تقديم الخدمة بجودة طبية سليمة إلى جانب أن المؤسسة تستهدف رفع كفاءة العمل الوظيفي .

من جهتها، قالت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، إن المؤسسة استطاعت الوصول إلى مناطق نائية بها عجز في الخدمة خلال الفترة الماضية، منوهة بأن المؤسسة تستهدف تقديم الخدمة في هذه المناطق بشكل دوري إلى جانب تحقيق التغطية الكاملة للخدمات في هذه المناطق النائية، مشيرة إلى أن توجهنا خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالمحافظات النائية والوصول إلى أبعد تجمعات من المواطنين المصريين على أرض مصر.