إزالة 87 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 7 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 87 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية خلال اليومين الماضيين ضمن حملات الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وكل الجهات المعنية للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة 43 حالة بناء دون ترخيص

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالوحدات المحلية حيث تم إزالة 43 حالة تعد بالبناء المخالف في (سمالوط - المنيا - ملوي - مغاغة)، منها 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي "قلوصنا ومنقطين" و إيقاف حفر وبناء بدون ترخيص بشمال وجنوب مركز سمالوط، وفى المنيا تم إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية بقريتي (تله – صفط الخمار) وحى جنوب المدينة وردم حفر أساسا بحي غرب، وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بـ"قرية ابشادات" وحي غرب بمركز ملوي ، وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بمركز مغاغة .

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين

وفى مراكز (بنى مزار- مطاي- العدوة)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 44 حالة تعد منها 29 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقري (بنى على – الحسينية) وأحياء المدينة، و6 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي منبال و أبوعزيز وأحياء المدينة بمركز مطاي، وفى مركز العدوة تم إزالة 9حالات تعد بالمهد خارج الحيز العمراني بقرى (منشأة عبد الله -القايات - زاوية برمشا) وأحياء بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.