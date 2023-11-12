أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد.

نشاط في حركة سفن البضائع العامة

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد قد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبل السفينة MOHAMMED S القادمة من تركيا لتفريغ 4912 طن رخام.

تفريغ 3966 طن رخام

وصرحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NEZHA القادمة من اليونان لتفريغ 3966 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

شحن 5200 طن صودا كاوية

كما أوضحت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد انتهى من شحن السفينة LEALE القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 5200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى فرنسا.

وفي هذا الصدد، أكد البيان أن إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.