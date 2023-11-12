انطلاق مسابقة فرسان القراءة تحت شعار «اقرأ بالمصري» ببورسعيد

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مسابقة فرسان القراءة تحت شعار «اقرأ بالمصري» تحت إشراف الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا ببورسعيد.

وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبتوجيهات من الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

30 طالبا في المسابقة

وأعلنت وكيل أول تعليم بورسعيد أن مسابقة اقرأ بالمصري تجرى تحت إشراف توجيه عام المكتبات والموجه العام وأحمد صلاح شطا تستهدف الطلاب الذين تم تصعيدهم من مختلف الإدارات التعليمية وعددهم 30 طالبا وطالبة بعد إجراء تصفيات داخل الإدارات التعليمية وسيتم تصعيد الفائزين للمنافسة على مستوى الجمهورية.

تشجيع الطلاب على القراءة

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن مسابقة فرسان القراءة واحدة من المسابقات الهامة التي لها دور كبير في تشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف والإبداع، مؤكدة أن من ضمن أهداف المسابقة تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر بالإضافة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في كل المجالات.

كانت وكيل تعليم بورسعيد قد تفقدت اليوم المركز الاستكشافي في زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل به.

وقامت الدكتورة هالة عبد السلام أثناء الزيارة بتفقد معامل الحاسب الآلي واللغات ومعمل العلوم رفقة الدكتورة أمل شومان مدير المركز، مشيدة بالإمكانيات المتاحة واستعداد المركز لاستقبال الفعاليات والمسابقات.

كما شاهدت وكيل أول الوزارة عدد من الفعاليات المقامة بقاعات المركز تحت إشراف توجيه عام المكتبات بالإضافة لورشة عمل للمعلمين بإحدى القاعات بالمركز.