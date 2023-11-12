رئيس «الإصلاح والنهضة»: القيادة السياسية لها وجهة نظر ثاقبة في ملفات الأمن القومي

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تواجه تحديات كبيرة وظروف خطيرة لم تمر عليها من قبل، مضيفًا: «ما يحدث الآن مؤامرة بدأت تتضح أركانها، الدولة المصرية كانت حائط صد لها منذ عشر سنوات، وكانت لها نظرة ثاقبة في ملفات الأمن القومي».

الانتخابات مسؤولية تبرهن للعالم رقي الشعب المصري

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» أنه على الشعب أن يرتقي بمستوى المسؤولية والوطنية لكي تُوَجَّه رسالة للعالم وللمنطقة بأن الشعب وصل لمرحلة من النضج والوعي السياسي، موضحًا أن مصر انتقلت من شبه دولة إلى دولة نتيجة المشروعات التنموية، وأصبح للدولة محددات ومقومات في كل الميادين.

وأوضح أنه في «حكاية وطن» ملحمة وحلم مصري صدر من واقع في عام 2011، وكانت تريد الدول أن تحطم مصر كباقي دول المنطقة وتم إبطال هذا المخطط وإعادة تأهيل قوانا الداخلية ثم تنمية النطاق الداخلي سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.