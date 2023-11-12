هل تستمر الأمطار عدة أيام على القاهرة والمحافظات؟.. الأرصاد توضح

شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم، أمطارًا متفاوتة الشدة، ورعدية أحيانًا، نتجت عن وجود امتداد في طبقات الجو العليا، وتوافر كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، بالإضافة إلى وجود وفرق في درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا والأرض، وكل ذلك ساعد على تكون السحب الرطبة التي أدت إلى تساقط الأمطار.

هل تستمر الأمطار خلال الأيام المقبلة؟

أجابت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلام بالهيئة العام للأرصاد الجوية، حول ما إذا كانت الأمطار مستمرة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن تأثرنا بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ما زال مستمرًا حتى غدٍ الاثنين، لكن الأمطار ستكون أقل حدة من التي شهدناها اليوم، وستكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، تمتد خفيفة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وبعض مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة من نفس اليوم.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» تابعت «غانم» أنه مع دخول يوم الثلاثاء يتعمق المنخفض مرة أخرى على محافظات الجمهورية، فتزيد كميات الأمطار وتشمل أغلب المحافظات وتكون متفاوتة الشدة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومحافظات الصعيد، وخلال يوم الأربعاء تستمر فرص سقوط الأمطار، وتتلاشى تلك الفرص يوم الخميس.

حالة الطقس في ظل تساقط الأمطار

وأشارت عضو المركز الإعلام بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ما زالت مستمرة في معدلاتها الطبيعية، وهي مائلة إلى الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، أما في فترات الليل فسيكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ قيمها في الانخفاض بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.