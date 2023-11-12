الحديد والأسمنت يعاودان الانخفاض في الأسواق.. اعرف الطن بكام

نشر الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض أسعار الحديد الاستثماري للطن لأكثر من 400 جنيه، وكذلك انخفاض أسعار حديد عز لأكثر من ألف جنيه دفعة واحدة، وكذا انخفاض طن الأسمنت الرمادي.

انخفاض أسعار طن الحديد الاستثماري

ونشرت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية أسعار طن الحديد الاستثماري، مؤكدة أنه انخفض بواقع 458 جنيها للطن، حيث بلغت نسبة الانخفاض لـ1.17%، وبات يباع حاليا في الأسواق بسعر 38581 جنيه للطن.

انخفاض اسعار طن حديد عز لأكثر من ألف جنيه

أما وعن سعر طن حديد عز فقد انخفض هو الآخر دفعة واحدة بواقع 1111 جنيها للطن، حيث بلغت قيمة الانخفاض بالنسبة المئوية لـ2.65%، وبات يباع حاليا في الأسواق بسعر 40808 جنيهات للطن الواحد في الأسواق.

أما وعن أسعار طن الأسمنت الرمادي فقد وصل سعره في الأسواق لـ2349 جنيها للطن، بعدما انخفض هو الآخر بواقع 165 جنيها للطن، وبلغت نسبة الانخفاض فيه لـ6.58%، وهو انخفاض جيد بالنسبة للأسعار التي كانت معلنة من قبل.