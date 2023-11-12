متحدث الرئاسة: القيادة السياسية تعمل بمنتهى القوة لحماية أمن مصر القومي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية في الرياض، عقدت نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به غزة، وهدف القمة تعزيز التشاور بين الدول المشاركة بها.

لقاءات الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس على هامش القمة جاءت في إطار تعزيز التشاور بين الدول المشاركة في القمة وإيجاد أفضل السبل لتحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن هناك أزمة إنسانية ضخمة وشديدة وتؤلم الجميع، سواء في العالم أو مصر قيادة وشعبا، والقيادة السياسية تعمل بمنتهى القوة وبدوافع إنسانية قبل أن تكون سياسية لحماية أمن مصر القومي وحدود ومصالح مصر فقط ولكن لحماية الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية التي رعتها مصر منذ 75 عاما وحتى هذه اللحظة.

مصر تتعاون مع الجميع

ولفت إلى أنه في هذا السياق مصر تتعاون مع الجميع وتكثف من اتصالاتها وتفتح الأبواب لكل ما من شأنه أن يسهم في وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات فورا ودون عوائق ويحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.