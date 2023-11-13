حدث ليلا| أمريكا تقصف سوريا وتكشف سبب سقوط طائرتها بالبحر المتوسط

شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما شهدت المزيد من تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت البداية من الأراضي السورية، حيث قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إن قوات بلاده نفذت ضربات على مواقع جماعات حليفة لجمهورية إيران في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك جاء ردًا على هجمات استهدفت جنود أمريكيين في كل من العراق وسوريا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى استهداف منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من منطقتي البوكمال والميادين في سوريا.

سقوط طائرة أمريكية بالبحر المتوسط

ومن ناحية أخرى، لقي 5 عسكريين أمريكيين، مصرعهم، عقب تحطم طائرتهم في البحر المتوسط، خلال تدريب جرى، يوم الجمعة الماضي، بحسب بيان صادر للقيادة العسكرية في قارة أوروبا «يوكوم».

ولم يذكر الجيش الأمريكي نوع الطائرة التي سقطت في البحر أو المكان الذي كانت تحلق فيه، ولكن تنشر الولايات المتحدة حاملة طائرات في منطقة البحر المتوسط في إطار جهودها لمنع توسع القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى نزاع إقليمي موسع.

بيان أمريكي

وذكرت القوات الأمريكية في بيان لها، أنه «خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط، ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة مصرعهم».

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، سارعت واشنطن إلى تقديم دعم عسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي وعززت قواتها في المنطقة، بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى، بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر.

تطورات الأوضاع في فلسطين

وعن تطورات الأوضاع في فلسطين، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قلقيلية ونابلس وبيت ريما والخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها قبل قليل، ارتقاء 11078 شهيدا ‏على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة التي ‏تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.‏

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