حملات يومية مكثفة على أسواق كفر الشيخ لضبط الأسعار

كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الدواجن، بهدف ضبط الأسعار وضمان إتاحة السلع للمواطنين وبالسعر والجودة المطلوبة، علاوة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال التجار المحتكرين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

إزالة مخالفات الإشغالات

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات اليوميةإ وزالة المخالفات من نهر الطريق لتسهيل حركة المرور، ورفع مخلفات ونواتج الأمطار واستمرار صيانة صفايات الأمطار وتطهير بيارات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، وخاصة طلاب المدارس والجامعات من الساعات الأولي من صباح كل يوم وحتى العودة بمراكز ومدن المحافظة.

تحسين خدمات المرافق

وأشار محافظ كفر الشيخ، علي أهمية المرور على المرافق العامة، وتحسين منظومة الإنارة العامة، وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً، ومتابعة عمل المراكز التكنولوجية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وسرعة الإستجابة لهم، وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم، والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول، وبالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.