«الحاج بدوي وعم حسين».. حكاية العلاقة بين عثمان محمد علي ونور الشريف

الرجل الطيب الناصح أو صديق البطل صاحب المبادئ والقيم الذي يوجهه إلى الطريق الصحيح، نوعية أدوار قدمها الفنان الراحل عثمان محمد علي وتميز بها على مدار مسيرة طويلة في حياته المهنية، وقدم تلك الشخصية أكثر من مرة مع الفنان الراحل نور الشريف منها «الحاج بدوي» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، و«عم حسين» في «عائلة الحاج متولي».

وكشف عثمان محمد علي خلال حلقة في برنامج «من مصر»، أنه يفضل تقديم تلك النوعية من الشخصيات في أعماله، موضحا: «أنا أفضل تلك الشخصيات لأن الجمهور يحبها وتكون قريبة منه، ولا أحب الشخصيات الشريرة العنيفة، فأنا لم أقدمها سوى في عمل واحد قديم ولكني لم أحبها على الإطلاق، الناس تتمنى وجود وفاء وإخلاص والمودة بين الناس بعضها بعض، ولذلك عندما يشاهدون شخصية بهذا التوصيف يحبونها».

الفنان عثمان محمد علي يتحدث عن علاقته بالفنان الراحل نور الشريف

وتحدث الفنان الراحل عن علاقته بالفنان نور الشريف، قائلا: «العمل مع نور الشريف كان ممتع جدا، فهو يحرص على أن يشعر الممثل الواقف أمامه بالراحة ويمنحه فرصته ويعطى إحساسه بالجملة، فهو كان شخص محترم ومبدع في عمله».

وأشار «علي» إلى أن سبب تعلق الجمهور بتلك الأعمال بالرغم من مرور سنوات طويلة يرجع إلى واقعيتها، «تلك الأعمال قريبة من حياة الناس وواقعهم، كل تلك الشخصيات موجودة في كل بيت سواء عائلة عبد الغفور البرعي أو عائلة الحاج متولي، كانت شخصية حقيقية في الإسكندرية قدمها نور الشريف في المسلسل».