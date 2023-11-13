انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الابتدائية الأزهرية في السويس

أطلقت منطقة السويس الأزهرية، مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الابتدائية الأزهرية، تحت إشراف فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، ومحمد الحسيني، مدير رعاية الطلاب بمنطقة السويس.

الإعداد الجيد لأوائل الطلبة

ومن جهته، أوضح محمد الحسيني مدير إدارة رعاية الطلاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الإدارة انتهت من الاستعدادات كافة لانطلاق المسابقة على مستوى معاهد المنطقة، إذ تبدأ التصفيات داخل كل معهد، ثم التصفيات النهائية على مستوى المنطقة، تحت إشراف موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة، وبدأت المسابقة اليوم الأحد، بمعهد الملك فيصل الابتدائي.

تشجيع التلاميذ على التفوق

وأكد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع التلاميذ على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على النزاهة والموضوعية، وتأكيد قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.