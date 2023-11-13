تسليم 50 سماعة طبية لذوي الهمم مجانا في قرى ونجوع قنا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، جمعية الأورمان، في تسليم 50 سماعة طبية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًاً لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية

وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في قنا، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

دعم منظومة العمل الأهلي

وفي إطار متصل، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في قنا، وفى المناطق الأكثر احتياجاً، خاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.