«الإقليمي للجمعيات والمؤسسات» الأهلية بالجيزة ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس

عقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة برئاسة الدكتورة عبير عصام، ثاني مؤتمر لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية والحشد الجماهيري وذلك بمنطقة الوراق، قرية الابعادية التابعة لمركز أوسيم محافظة الجيزة.

حضر المؤتمر لفيف من القيادات التنفيذية

حضر المؤتمر الدكتورة عبير عصام ومجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة والجهاز الادارى للاتحاد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة اوسيم ولفيف من القيادات التنفيذية وجموع من أهالى اوسيم و سقيل والوراق ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وقالت عبير عصام، إن الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة قام بتنظيم مؤتمرين بمنطقة إمبابة والوراق لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة وحث المواطنين على النزول إلى الانتخابات والمشاركة السياسية بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عرض أفلام وثائقية لما حدث لمصر من تطور ملموس اقتصادي واجتماعي وتنموي.

وأضافت: كما يعتزم الاتحاد الإعداد لمؤتمرين آخرين داخل محافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة وحتى فترة الصمت الانتخابي، وذلك إيمانا بضرورة الاصطفاف الوطني والنزول إلى الانتخابات لممارسة الحق الانتخابي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الماضية علي مختلف الأصعدة والمجالات التي تمس حياة وأمن المواطنين.

وأشارت إلي دور الاتحاد المجتمعي المؤثر في الحشد وتثقيف المواطنين بالنتائج الايجابية للمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية وكيف أثرت في تحسين حياة المواطنين وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية سواء تلك التي أطلقها الرئيس السيسي أو من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الشباب والرياضة ووزارة التجارة والصناعة منها مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة، وانشاء المجمعات الصناعية والمبادرة الوطنية لتعميق الصناعة ابدأ وغيرها.

الجمعيات الأهلية والمؤسسات لها دور توعوي وجماهيري كبير

وأكدت الدكتورة عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات لها دور توعوي وجماهيري كبير جداً ومؤثر لأنها تضم كافة الفئات المستفيدة من سياسات الدولة والمشروعات التنموية، موضحة أن الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات بالجيزة يضم نحو 8 آلاف جمعية تخدم بقع جغرافية مهمة بمحافظة الجيزة والتي تضم 12 مليون نسمة.

وقالت عبير عصام: « ندعم استكمال مسيرة العطاء للرئيس السيسي المليئة لحصد ثمار الجمهورية الجديدة وسنوات من الإصلاح والاستقرار والعمل والإنتاج في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية آمال وطموحات الشعب»، مشيرة أن مصر شهدت نهضة حضارية واستقرار اقتصادي وسياسية خارجية وداخلية متزنة حافظت على موقعنا الريادي في المنطقة العربية وعلي المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتجاوز تحديات وأزمات اقتصادية غير مسبوقة محليا وعالمياً، ونجح في أن يمر بمصر إلي بر الأمان، إلي بلد تنعم بالأمن والأمان وتفتح ذراعيها لكل الأشقاء، مؤكداً أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد حصاد ثمار وخير كثير لكل المصريين بعد هذه السنوات من العمل والجهد والإصلاح الاقتصادي والمؤسسي ومشروعات الدولة القومية المختلفة في مجالات البنية التحتية والانشاءات والتنمية العمرانية وفي الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها.