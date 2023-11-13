إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية بعدة مناطق أوكرانية

أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في بيانات، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في منطقتي نيكولاييف وكيروفوجراد، وفي الجزء الخاضع لسيطرة«كييف» من«مقاطعة خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت «موسكو»، تراجع كثافة القصف الأوكراني على بيلجورود جنوب غرب البلاد، بشكل حاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال حاكم المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام»، إن «كييف»، أطلقت 6 قذائف على بلديتين، فيما أسقط الدفاع الجوي، مسيرة أوكرانية.

انفجار في ميليتوبول

وكان انفجارا وقع في ميليتوبول الجنوبية، الواقعة في «مقاطعة زابوريجيا»، أسفر عن مقتل 3 جنود روس على الأقل، وصفتهم المخابرات العسكرية الأوكرانية، بأفراد في الحرس الوطني الروسي أو جهاز الأمن الاتحادي، أثناء اجتماع في مكتب بريد يستخدم كمقر عسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده تتوقع هجوما في الجبهة الشرقية، مطالبا في خطابه اليومي، بالاستعداد لموجات جديدة من الهجمات الروسية الصاروخية أو الطائرات المسيرة على البنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء.

وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قال في وقت سابق، إن بلاده لا تراهن على وقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، موضحا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن الغرب سيبذل قصارى جهده لإبقاء «كييف» واقفة على قدميها.

زيلينسكي: القوات تتوقع هجوما في الجبهة الشرقيةبدوره، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن العملاء الأجانب أبدوا اهتمامهم بالمقاتلة « سو تشيك ميت» الروسية الخفيفة من الجيل الخامس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن الانقسام بين زيلينسكي وجنرالاته، فضلاً عن عدم تحقيق انتصارات للقوات الأوكرانية، يمكن أن يثير صراعاً داخل البلاد، مشيرا خلال مقابلة عبر «يوتيوب»، إلى تواجد معسكران، مؤيد لاستمرار الأزمة وآخر معارض.

من جانبها، قالت وسائل إعلام، إن عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، تهدد إمكانية نقل أنظمة «مقلاع داوود» الإسرائيلية إلى فنلندا في صفة تقدر بـ 317 مليون يورو.