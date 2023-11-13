الخارجية الصينية: لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، «ماو نينج»، تعليقا على موقف بلادها بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي في ضوء الاجتماع المرتقب، بين الرئيس شي جين بينج، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو، إن «بكين» لا تحتاج إلى أرض شخص آخر.

ومن المقرر عقد اجتماع بين بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، بعد غد الأربعاء، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا- الباسيفيك «أبيك» وسيناقش رؤساء الدول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا العالمية.

وأضافت «نينج»، أن الصين لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها، مشددة في مؤتمر صحفي، على أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن خلق الأعذار للتدخل في النزاعات بين الصين والدول المعنية حول الأراضي والمصالح البحرية، وعن استخدام القضايا ذات الصلة لقمع بلادها واحتوائها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الدكتور هنري كيسنجر إن السلام والتقدم بين بلاده والصين، يصبان في مصلحة كل من «واشنطن» و«بكين» وكذلك العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.