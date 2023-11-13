رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقتصادية القناة: مجمع لصناعة السيارات يجذب استثمارات 240 مليون دولار

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:50 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
صناعة السيارات فى مصر - أرشيفية

صناعة السيارات فى مصر - أرشيفية

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع صندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة «فولكس فاجن» أفريقيا، اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد (EPAZ).

مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد 

وبحسب بيان صدر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد، ومن شأن ذلك المشروع توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.

اقرأ المزيد:

«اقتصادية قناة السويس»: جذب استثمارات سنغافورية في القطاعات الصناعية بالمنطقة

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع وفد منطقة هايكو الصينية بناء منصة مشتركة

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يبحث التعاون مع وفد «أسياد» العمانية

«اقتصادية قناة السويس»: 1.34 مليار دولار حجم استثماراتنا في المواني البحرية

«اقتصادية» قناة السويس: تعاقدات بـ2.23 مليار دولار في 2023
بقلم محمد سعيد الشماع