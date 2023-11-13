اقتصادية القناة: مجمع لصناعة السيارات يجذب استثمارات 240 مليون دولار

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع صندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة «فولكس فاجن» أفريقيا، اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد (EPAZ).

مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد

وبحسب بيان صدر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد، ومن شأن ذلك المشروع توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.