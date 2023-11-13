بشرى سارة للفئات غير المسموح لها بالتقدم للحج.. «فرصة جديدة لأداء الفريضة»

بشرى سارة للفئات التي حرمتها الضوابط العامة المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، من أداء مناسك الحج هذا العام، حيث طرحت غرفة شركات السياحة باقات حج جديدة تسمح لتلك الفئات بأداء مناسك الحج خلال عام 2024 وبدون الدخول في قرعة.

فئات كان محظور سفرها للحج هذا العام

وقال أحمد وحيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفئات التي كان محظور سفرها لأداء الحج هذا العام، مثل المواطنين الذين أدوا المناسك قبل ذلك، أو من تقدم لقرعة الحج السياحي أو حج الجمعيات الأهلية أو حج القرعة ولم يوفق في الفوز، سيسمح لهم بالسفر عن طريق باقات الحج الجديدة التي طرحتها الغرفة.

وأضاف "وحيد" في تصريحات لـ"الوطن"، أن باقات الحج الجديدة ألغت العديد من الاشتراطات التي كانت تحرم بعض المواطنين من أداء الحج أو تكراره، وبعض الأشخاص أدوا الحج قبل 20 عاما، ويرغب في أداء المناسك هذا العام، إلا أن الضوابط العامة كانت تمنعه من التقدم وهو ما حلته تلك الباقات.

أعداد المتقدمين للحصول على باقات الحج الجديدة

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة بدأت منذ أمس الأحد في إرسال أعداد باقات الحج التي ترغب في تنظيمها إلى غرفة شركات السياحة الرئيسية، حتى يتم حصر العدد الإجمالي وإرساله للجهة الإدارية حتى يتسنى لها توفير تلك الأعداد.

وطرحت غرفة شركات السياحة باقات حج جديدة للمرة الأولى هذا العام، وذلك جنبا إلى جنب مع حصة وزارة السياحة والآثار التي تنفذها شركات السياحة والبالغة 23 ألف تأشيرة.