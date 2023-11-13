«القليوبية» تعلن أسماء 119 مهندسا للعمل بديوان المحافظة وموعد التظلمات 

أعلنت محافظة القليوبية أسماء المهندسين الجدد في مسابقة وظيفة مهندس بالأجر اليومي بالمحافظة، والتي أجريت خلال الفترة الماضية للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وعددهم 119 مهندسا ومهندسة.

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها، اليوم، أنه تقرر فتح باب التظلمات على نتيجة مسابقة التعيينات، اعتبارًا من غدا الثلاثاء ولمدة 10 أيام بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

أسماء الفائزين في مسابقة تعيينات المهندسين الجدد

وأوضح بيان المحافظة أن أسماء الفائزين في مسابقة تعيينات المهندسين الجدد بوظيفة مهندس بالأجر اليومي كالتالي:

تخصصات وظائف المهندسين الجديدة بالقليوبية

أوضح بيان محافظة القليوبية ان تخصصات وظائف المهندسين الجديدة بالقليوبية كالتالي:

14 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم عمارة

41 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم مدني

2 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم مساحة

18 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني

10 مهندسين بكالوريوس هندسة قسم طرق

13 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا

13 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم كهرباء

1 مهندس شبكات IT

1 مهندس أمن ومعلومات

1 مهندس صيانة أجهزة حاسب آلي وطابعات

1 مهندس برمجة

2 جرافيك من حملة بكالوريوس بكالوريوس هندسة حسابات ونظم أو هندسة إلكترونيات واتصالات بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبية في التخصص

2 بكالوريوس زراعة تنسيق حدائق ونباتات زينة

يذكر أنه جرى انعقاد امتحان تحريري لعددٍ من المُتقدمين في الشهر الماضي، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، وتم استكمال الاختبارات العملية والشفوية، وسمات الشخصية لـ79 مهندسا ومهندسة في 3 تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة.