الداخلية: لا صحة لضرب مدير مدرسة بالقاهرة على يد بلطجية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لأحد الأشخاص، مدعوما بصور لمدير إحدى المدارس مصابا بجروح قطعية بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى، والزعم بقيام سيدة باستئجار عدد من الخارجين على القانون للاعتداء عليه بمحل عمله بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالمنشور المشار إليه، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول (صاحب المنشور «فني كهرباء، مصاب بجروح متفرقة بالجسم) طرف ثان (3 أشخاص «ربة منزل وزوجها ونجلهما») وجميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ وذلك لرفض الأول السماح للطرف الثاني بالدخول للمدرسة لتقديم شكوى ضد إحدى المدُرسات لإساءتها معاملة ابنتهما، وقرر لهم أنه مُفوض من قِبل بعض أولياء الأمور للتعامل مع إدارة المدرسة بالنيابة عنهم وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدي محدثين إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وأكد الأول ادعاءه على خلاف الحقيقة أنه يعمل بالمدرسة وأن المشاجرة داخل المدرسة للاهتمام بالبلاغ.