مساعد وزير الخارجية يستقبل وكيلة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان

استقبل السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، اليوم الاثنين، أوزرا زيا، وكيلة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وشون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، وسكوت ترنر، نائب المبعوث الأمريكي للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط والوفد المرافق لهم يوم الاثنين 13 نوفمبر بمقر وزارة الخارجية، حيث شارك فى الاجتماع السفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، وممثلون لقطاع حقوق الإنسان والقطاع الأمريكي بالوزارة.

موقف مصر من التطورات

وتناول السفير الدكتور فهمي، بحسب صفحة وزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، موقف مصر من آخر التطورات والأبعاد المختلفة لأزمة غزة، مؤكداً على أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار واحترام مبادئ القانون الدولى لحماية المدنيين والمسؤولية القانونية لسلطة الاحتلال تجاه المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

استعراض الجهود المصرية

كما تم استعراض الجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى تناول التحديات والصعوبات التي يتعرض لها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأهمية العمل على حلحلتها.