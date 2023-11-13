أحزاب ومجتمع مدني: «المتحدة» أثبتت أنها شريك مجتمعي مؤثر في قضايا الوطن

أشادت أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدنى بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم قطاع غزة، فى ظل عدوان الاحتلال المستمر للشهر الثانى على التوالى، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعكس رسائل واضحة، تشير إلى التكامل والتنوع فى الجهود المقدمة من الشركة التى لم تكتفِ بدورها الإعلامى، بل أطلقت حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى غزة، ثم قافلة من 6 شاحنات محملة بأكثر من 150 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن مثل هذه الرسائل لها تأثير فى الرأى العام الدولى.

وأكدت الأحزاب أن الدولة المصرية تتحرك لدعم القضية الفلسطينية بمختلف أذرعها وأجهزتها، ولكن تحرُّك «المتحدة» كان أشمل وأعم وغير مسبوق، حيث قدمت الدعم الإعلامى والشعبى والعينى، وهو ما لم نجده فى دولة أخرى، مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية التى قدمتها منصات وقنوات المتحدة أسهمت بشكل كبير فى نقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى غزة إلى العالم بأسره.

وأشاد حزب الحرية المصرى بإرسال «المتحدة» قافلة كبيرة لمعبر رفح تمهيداً لإرسالها لقطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير نفقات حملة دعايته للانتخابات الرئاسية وتوجيهها إلى الإخوة فى فلسطين، مؤكداً أن مصر لا تدّخر جهداً لمساعدة أشقائنا فى غزة، وأن تحرُّك «المتحدة» يوضح أننا جميعاً لدينا نفس الموقف الداعم، ونقف مع دولتنا جنباً إلى جنب فى جميع قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، فهى قضيتنا جميعاً.

«أبوخضرة»: أطلقت حملة تبرع بالدم

وقال المهندس محمود أبوخضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ اللفتة الإنسانية التى قدمتها «المتحدة» بدعم أهالى غزة، سواء بقوافل المساعدات أو حملات التبرع بالدم، تؤكد اهتمامها الحقيقى بالقضية الفلسطينية، وتوجت تلك الجهود بزيارة وفد من إدارة المتحدة للمصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية ومعبر رفح، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات والهيئات بمختلف أنواعها أن تحذو حذو المتحدة فى دعم قطاع غزة.

وأكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أنّ الشركة المتحدة أثبتت أنها شريك للمجتمع بشكل حقيقى فى كل وقت وخاصة فى الأزمات، وأنها صرح إعلامى على قدر المسئولية، مشيراً إلى أن الشركة لم تكتفِ بإرسال 150 طناً من المساعدات للأشقاء فى غزة، بل أوفدت قيادات الشركة والإعلاميين إلى العريش معلنين تضامنهم مع أهالى غزة.

«الجندى»: أكدت أننا على قلب رجل واحد تجاه القضية

وأوضح المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد، أن القافلة التى وجهتها الشركة على رأس وفد من مجلس إدارتها تؤكد وقوف الدولة ورئيسها وشعبها وحكومتها وإعلامها على قلب رجل واحد تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن موقف الدولة المصرية إيجابى للغاية تجاه القضية الفلسطينية ولم تتأخر عن أى دعم للأشقاء على الصعيد السياسى من خلال تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم القضية فى كل المحافل الدولية إلى جانب قمة القاهرة للسلام ثم مشاركته بعد ذلك فى القمة العربية الإسلامية بالسعودية، ونوه بأن كلمة الرئيس قى القمة عبّرت عن موقف رسمى قوى لمصر تجاه الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى: «مصر كانت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية».

«ممدوح»: أرسلت 6 شاحنات محملة بـ150 طناً وتلعب دوراً قوياً فى رصد انتهاكات الاحتلال

من جانبه أكد محمد ممدوح، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدعم الشعب الفلسطينى من بداية الأزمة، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً قوياً فى رصد وتوصيل المساعدات لقطاع غزة، مشيداً بمبادرة الشركة بتقديم 6 شاحنات محملة بـ150 طناً دعماً للأشقاء فى غزة، بالتعاون مع «حياة كريمة»، وهو ما يؤكد دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وأهلنا فى غزة، موضحاً أن إعلام المتحدة يرصد الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الصهيونى، بحق الشعب الفلسطينى، وجرائم الحرب ضد القطاع، مؤكداً أن هناك تغيراً فى وجهة نظر العديد من دول العالم والمؤسسات الدولية التى كانت فى بداية الأمر تتبنى وجه نظر سلطات الاحتلال.

وثمّنت الدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، موقف «المتحدة» الذى يؤكد على الدور الوطنى الذى يلعبه الإعلام لدعم القضية الفلسطينية، بكافة الوسائل المتاحة، من خلال نقل الصورة كما هى على أرض الواقع، فى محاولة للفت أنظار العالم إلى الانتهاكات الصارخة، التى يرتكبها الاحتلال ضد أهالينا فى غزة، مضيفة أن الشركة المتحدة حرصت على أداء واجبها الإنسانى، وتأكيد دعمها للأشقاء فى غزة من خلال المساهمة مع «حياة كريمة» فى إرسال 6 شاحنات من المساعدات تحمل 150 طناً، إلى جانب الدور البارز الذى تلعبه من خلال قنواتها فى رصد الصورة من أمام معبر رفح منذ اليوم الأول لدخول المساعدات، ونقل تعديات العدوان الغاشم بالصوت والصورة الحية.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قافلة مساعدات إلى معبر رفح تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة، وتضم 6 شاحنات مُحمَّلة بمواد غذائية ومياه، لدعم الأشقاء فى فلسطين، ضمن قافلة إغاثية ضخمة، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالإضافة لزيارة وفد رسمى من الشركة المتحدة للعريش وتفقُّد أحوال المصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية.