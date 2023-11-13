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«الأزهر»: على أحرار العالم غسل أيديهم من دعم الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

إسراء سليمان
11:23 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الأزهر الشريف يدين عدوان الكيان الصهيوني

الأزهر الشريف يدين عدوان الكيان الصهيوني

قدم الأزهر الشريف التحية، لأطباء غزة الشجعان، وكوادرها الطبية الباسلة، الذين تصدَّرُوا الخطوط الأمامية لإنقاذ الجرحى وتضميد جراح المصابين، ووقفوا يجاهدون بأنفسهم ولم يهابوا الموت، فضربوا المُثُل في التضحية وبذل الغالي والنفيس، داعيا اللهَ أن يحرسهم بعينه التي لا تنام.

وحمل الأزهر مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي لكل مَن يدعمه ويقف خلفه سواء بالتأييد أم بالصمت.

وتابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «على كل أحرار العالم أن يغسِلُوا أيديهم من دعمه، الذي برهنَ على قسوته وتجرده من كل معاني الرحمة والإنسانية، وسفك دماء الأبـرياء واستعراض جبروته على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ».

الاحتلال

واستكمل: «الاحتلال الإسرائيلي تجرَّد من كل معاني الرحمة والإنسانية، واستعرض جبروتَه على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ، وارتكب من أبشع الجرائم ما تعفُّ عنه الحيوانات في الأدغال».

واختتم: «يدعو الأزهر أحرار العالم والمؤسَّسات الدولية للتحرك العاجل لكسر هذا الحصار اللإنساني، الذي يفرضه هؤلاء على مستشفيات غـزة، فالصمت عن هذه الجرائم هو وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي».  

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.