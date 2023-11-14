أسعار عمرة «الترانزيت» خلال يناير المقبل.. مدتها 4 أيام

كشف أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن سعر برنامج عمرة الترانزيت خلال يناير المقبل، موضحا أنه يبدأ من 15 ألف و500 جنيه وحتى 20 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التفاوت فى أسعار برنامج عمرة الترانزيت، والذي يبلغ مدته 4 أيام، يعود إلى اختلاف سعر تذكرة الطيران، وفقا ليوم انطلاق الرحلة وتاريخ العودة.

لابد من وجود دولة ثالثة

وأشار إلى أن برنامج عمرة الترانزيت تنفذه شركتي طيران فقط، وهما الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران فلاي ناس، موضحا أن هذا البرنامج عبارة عن قيام المواطن بحجز رحلة طيران تنطلق من مصر إلى دولة ثانية، غالبا ما تكون الأردن أو لبنان، على أن تكون السعودية محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة، ويحصل المسافر خلال تلك الرحلة على تأشيرة مرور إلى السعودية.

تأشيرة المرور للسعودية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركة السياحة إلى أنه يحق للمواطن الحاصل على تأشيرة المرور للسعودية، والتي تكون محطة ترانزيت له خلال الرحلة الإقامة بها، لمدة 96 ساعة مع السماح له بأداء مناسك العمرة.