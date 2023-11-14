انطلاق فعاليات المسرح التفاعلي في مدارس مطروح

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق فعاليات نهائي مسابقة المسرح التفاعلي بالمدارس، والتي يجري التصفية فيها بين كل من مدارس وادي ماجد الإعدادية بنين والسيدة عائشة الإعدادية بنات والعمدة أحمد طرام الإعدادية بنات والحرية الخاصة والرنيسانس الخاصة، وذلك في القاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة بحضور سلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية ولجنة التحكيم الوزارية التابعة للإدارة العامة للأنشطة التربوية.

المسرح يعالج قضايا مجتمعية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان اليوم، إن مسابقة المسرح التفاعلي تأتي تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية وهو ما يمثل جزءًا مهمًا من عملية التنمية الثقافية من خلال طرح ومعالجة قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها وفق ظروف البيئة المحيطة.

نشر الثقافة بقضايا الزيادة السكانية والصحة

وأعرب وكيل تعليم مرسى مطروح عن الجهود في فرق المسرح خلال متابعة الحفل الختامي للمسرح التفاعلي والمنافسة الفنية الشريفة والقوية بين الفرق المسرحية المدرسية مقدماً التحية والتقدير لاختيار موضوعات اجتماعية تعريفية للطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا.

تفاعل الطلاب مع القضايا والحلول

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المسرح التفاعلي يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات.