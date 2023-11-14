تخصيص 7 آلاف متر لإنشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم تخصيص مساحة 7 آلاف و500 متر لتنفيذ مشروع مستشفى الجراحات العامة داخل الحرم الجامعي بمدينه سوهاج الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة بالاهتمام بالقطاع الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مناقشة آليات تنفيذ المشروع

وفي هذا السياق عقد الدكتور حسان النعماني، اجتماعًا مع العميد خالد حلاوة مدير مشروعات الشركة المنفذة، والدكتور أشرف هلال استشاري المنفذة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من ممثلي الشركة الوطنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفي الجراحات العامة، داخل الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.

أحد المشروعات الطبية المهمة

وأضاف النعماني أن جامعة سوهاج تسعى إلى إنشاء تلك المستشفيات التخصيصية، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات الطبية الهامة الجاري إنشائها في المحافظة، وتعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال رئيس الجامعة، إن المبني سيتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ليسع 300 سرير، و27 غرفة عناية مركزه، وغرف عمليات، الي جانب 28 ماكينه غسيل كلوي، وقسم للأشعة، و31 عيادة خارجية، وقسم للعلاج الطبيعي، كما سيضم عدد من المعامل الطبية المتخصصة، قسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي 12 سرير رعاية قلب، و4 غرف عمليات قسطرة قلب، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، ودور سكني للاطباء والتمريض.

وأشار النعماني إلى أنه يجري إنشاء عدد من المستشفيات الجامعية بالمدينة الطبية الخاصة بالجامعة، بمدينة سوهاج الجديدة والتي تقام علي مساحة 17 فدان، لتكون بمثابة مجمع طبي متكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي من أهالي الصعيد والمحافظات المجارة.