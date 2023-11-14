«الصحة» تشارك في منحة تدريبية بالصين حول بناء قدرات البحث والإنقاذ

رشحت وزارة الصحة والسكان عددا من الأطباء للسفر إلى دولة الصين في منحة تدريبية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين، بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية وبناء القدرات في البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.

تفاصيل المنحة التدريبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إداراة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.

وأضاف أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل Bigin gene institute، وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.

وأشارت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة يأن الترشيح يجرى حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية، وترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.

إعلان البرامج عبر موقع «الصحة»

وقالت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة، إنه يجرى الإعلان والتنويه عن البرامج والمنح التدريبية من خلال الموقع الرسمي لوزاة الصحة، وحساب الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيسبوك.