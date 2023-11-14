بشرى برلمانية لكبار السن.. مشروع قانون لتقديم مزايا اقتصادية واجتماعية

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها بصدد تقديم مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين إلى المجلس، لإدراجة ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع.

رعاية حقوق المسنين فى العالم

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف من إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين يكمن في إمكانية توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لرعاية حقوق المسنين في العالم، وذلك عقب إعلان الأمم المتحدة انتهاء العقد الخاص بحقوق كبار السن في 2030.

وأشارت إلى أن توقيع مصر على هذه الاتفاقية الدولية لرعاية حقوق كبار السن يتطلب إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين، أسوة بما حدث خلال إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

حقوق المسنين اجتماعيا واقتصاديا

وأشارت إلى موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها نهائيا على مشروع الفانون الذي تقدمت به بشأن رعاية المسنين، ومن المنتظر مناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة.

وقالت: «مشروع القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم ، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم».

تعريفات تخص كبار السن

وأضافت: «مشروع قانون رعاية المسنين يتضمن عدة تعريفات لتحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن، فضلا عن تحديد تعريف المسن الأولى بالرعاية، وهو المسن المعرض للعنف أو الاستغلال والتشرد أو لم يجد من يرعاه أو كان مصابا بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته الضرورية، أو تعرض لظروف تعرض حياته أو صحته أو نفسيته للخطر، ويكون سن المسن بدءا من 65 عاما، ويجرى إثبات ذلك بوثيقة رسمية أو شهادة طبية».

وألزم مشروع القانون الأسر برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم، وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحوعاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها فى هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا.