«بيت الروبي» يصل إلى 130.8 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه بالسينمات

رغم مرور 21 أسبوعًا على عرضه السينمائي الأول، لازال فيلم «بيت الروبي» للفنان كريم عبد العزيز، قادرًا على المنافسة في شباك التذاكر، ويحظى بإقبال الجمهور عليه حتى الآن.

واستعرض الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، موضحًا أنه حقق 6356 جنيهًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليأتي في المركز السادس بين الأفلام المنافسة له، بينما تجاوزت إيراداته منذ طرحه نحو 130.8 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت اجتماعي كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة خارج نطاق القاهرة، ويحدث تغييرًا مفاجئًا في حياته عندما يزوره شقيقه الصغير.

كريم عبد العزيز يتعاون مع منى زكي

ويعود كريم عبد العزيز، للتعاون مع الفنانة منى زكي، من خلال فيلم جديد، يُجرى التحضير له حاليًا مع المخرج طارق العريان، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة، حيث تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.