رئيس مركز الداخلة يتابع الاستعدادات لانتخابات الرئاسة 2024

تابع المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عدد من المقار واللجان الانتخابية للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، يرافقه صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وعدد من المختصين بالمركز.

استعدادات مركز الداخلة

وقال «الطماوي» في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء في ضوء توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال رفع كفاءة المقرات الانتخابية بالمركز واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعداداً للانتخابات الرئاسية والتي ستقام أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

توفير الدعم اللوجيستي

وأوضح، رئيس مركز الداخلة، إنه جرى تكثيف المرور على اللجان الانتخابية المقررة وحصر الاحتياجات اللوجستية وتقديم كافة أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع واعتبار المشاركة في العملية الانتخابية هي مهمة قومية، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.