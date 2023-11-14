ضبط 5500 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، أكثر من 5 آلاف علبة سجائر، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة مكبرة على المحال التجارية بكفر صقر.

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالاشتراطات ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من السجائر

وتمكنت إدارة تموين كفر صقر، برئاسة عبد الرؤوف سويلم، مدير الإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من السجائر، وبلغت المضبوطات 10 كراتين سجائر محلية بإجمالي كمية قدرها 5 آلاف علبة وكرتونة سجائر مستوردة بإجمالي 500 علبة، وبذلك يكون إجمالي المضبوطات بالسيارة من السجاير 5570 علبة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 16319 جنح كفر صقر، وتم التحفظ على المضبوطات بمقر شركة الشرقية للدخان بكفر صقر.