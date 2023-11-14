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ضبط مدير شركة مقاولات محكوم عليه في 7 قضايا بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
04:21 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
ضبط متهم - أرشيفية

ضبط متهم - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص عبر موقع فيس بوك، التمس خلاله تنفيذ الأحكام الصادرة له ضد آخر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا تضرر أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ضد آخر.

وبالفحص تبين أن المحكوم عليه (مدير وشريك بشركة مقاولات، مقيم بالجيزة)، ومطلوب للتنفيذ عليه في 7 أحكام بقضايا (تزوير – نصب – شيك – تبديد – استيلاء – إيصال أمانة).

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان اختبائه، وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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